2018-08-10T21:15:44+03:00
Москва

В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления

Прежний рекорд для 10 августа был зарегистрирован в прошлом году и составлял 1009,6 гектопаскалей
Екатерина БОЛГОВА
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Рекорд атмосферного давления для 10 августа зафиксирован в Москве‍Рекорд атмосферного давления для 10 августа зафиксирован в Москве‍Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 10 августа, в Москве был зафиксирован рекорд атмосферного давления для этого дня. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, действительно, оно (рекордное атмосферное давление) было в 7 утра, потом начало медленно понижаться, потому что центр антициклона, который формирует погоду, находился ближе всего к Москве, и давление составляло 1009,9 гектопаскалей», - сказала Позднякова.

Она отметила, что предыдущий рекорд атмосферного давления для 10 августа в российской столице был зарегистрирован в прошлом году. Тогда этот показатель составлял 1009,6 гектопаскалей.

По словам, специалиста, рекордное атмосферное давление было зафиксировано утром в пятницу, а затем стало снижаться.

"Дальнейшего усиления антициклона и роста атмосферного давления не ожидается", — добавила метеоролог, передает РИА Новости.

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