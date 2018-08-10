В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-10T21:15:44+03:00

Прежний рекорд для 10 августа был зарегистрирован в прошлом году и составлял 1009,6 гектопаскалей

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 августа, в Москве был зафиксирован рекорд атмосферного давления для этого дня. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, действительно, оно (рекордное атмосферное давление) было в 7 утра, потом начало медленно понижаться, потому что центр антициклона, который формирует погоду, находился ближе всего к Москве, и давление составляло 1009,9 гектопаскалей», - сказала Позднякова.

Она отметила, что предыдущий рекорд атмосферного давления для 10 августа в российской столице был зарегистрирован в прошлом году. Тогда этот показатель составлял 1009,6 гектопаскалей.

По словам, специалиста, рекордное атмосферное давление было зафиксировано утром в пятницу, а затем стало снижаться.

"Дальнейшего усиления антициклона и роста атмосферного давления не ожидается", — добавила метеоролог, передает РИА Новости.