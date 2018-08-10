2018-08-10T22:31:37+03:00
Политика

В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина

Дипломат посетила международный фестиваль трубачей в Гуче
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На международном фестивале трубачей в Гуче, Сербия, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой подарили футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Увидев Захарову, один из продавцов подарил ей футболку, где изображен Путин в пилотке морской пехоты. Над головой российского президента развеваются флаги России и Сербии, а также присутствуют надпись: "Все идет по плану".

Кроме того, Захарову приветствовали участники и гости фестиваля криками и аплодисментами. Дипломата также встречали с музыкой: трубачи исполнили народные песни.

Захарова посетила мэрию Гучи, обошла экспозиции Музея трубы, а также прошла по улицам города. Ее сопровождали глава МИД Сербии Ивица Дачич, министр инноваций и технологического развития Ненад Попович, мэр города Ягодина Драган Маркович Палма.

"Гуча показала, что небольшой городок при помощи культуры может объединять людей со всего мира", - сказала Захарова. Она также отметила, что масштаб мероприятия поражает, передает ТАСС.

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