2018-08-11T15:38:02+03:00
Политика

Сенатор Морозов призвал ответить на американские санкции не менее жесткими мерами

По мнению члена Совета Федерации, необходимо прекратить сотрудничество с Вашингтоном в космической и авиастроительной сфере, а также постепенно отказаться от расчетов в долларах
Денис СУХОВ
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Сенатор Морозов призвал ответит на американские санкции не менее жесткими мерамиСенатор Морозов призвал ответит на американские санкции не менее жесткими мерамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия должна предпринять жесткие ответные меры на американские санкции, так как ждать улучшения отношений с США не приходится и, напротив, в дальнейшем они будут только деградировать.

Такое мнение выразил член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Улучшения отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается...Россия должна готовить, и соответствующие ведомства этим уже занимаются, не менее жесткие ответные меры», - цитирует Морозова РИА Новости.

В числе указанных мер должно быть прекращение сотрудничества с американской стороной в самолетостроении и в космосе, в том числе остановка поставок ракетных двигателей РД-180. Кроме того, необходимо постепенно отказаться от расчетов в долларах в пользу большего использования национальной валюты.

Последнее станет серьезным испытанием для Центробанка, с которым он справится, так как от этого «зависит выживание России», уверен Морозов. А в настоящее время никаких надежд на восстановление отношений с американской стороной нет.

«Русофобия в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс достигла апогея и только будет нарастать», - убежден парламентарий.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил объявил о введении очередного пакета антироссийских санкиций, на этот раз за приписываемое Москве использование боевых отравляющих веществ в британском городе Солсбери. В основу ограничений лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа, а вторая — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и не разрешит наблюдателям ООН посетить интересующие их объекты на территории РФ.

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