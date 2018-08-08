2018-08-08T22:51:03+03:00
В мире

Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу 22 августа
Екатерина БОЛГОВА
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Госдеп принял решение о вводе новых санкций против РФГосдеп принял решение о вводе новых санкций против РФФото: REUTERS
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В среду, 8 августа, Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

"В соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что новые санкции вступят в силу 22 августа 2018 года, передает ТАСС.

Напомним, работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Позже британские власти заявили о причастности к инциденту российской стороны, не предоставив при этом доказательств. Россия не была допущена к расследованию произошедшего. Москва эти обвинения отвергает.

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