Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 22:50 2018-08-08T22:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 августа, Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

"В соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что новые санкции вступят в силу 22 августа 2018 года, передает ТАСС.

Напомним, работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Позже британские власти заявили о причастности к инциденту российской стороны, не предоставив при этом доказательств. Россия не была допущена к расследованию произошедшего. Москва эти обвинения отвергает.