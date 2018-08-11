СЕГОДНЯ 21:24 2018-08-11T21:24:28+03:00

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Эстонские военные так и не нашли фрагменты ошибочно выпущенной ракеты истребителем ВВС Испании. Об этом сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны после исследования предполагаемого места падения ракеты. При помощи металлодетекторов была изучена площадь размером около 600 квадратных метров, а затем еще около 200 гектаров проверили визуальным путем.

"Так как в почве было много ложных сигналов, то с помощью экскаваторов мы убрали поверхностный слой почвы на глубину примерно полуметра и продолжили поиски с помощью глубинных детекторов", — сказал начальник центра разминирования Сил обороны Эстонии капитан Кармо Саар.

Отмечается, что наземные поиски ракеты прекращаются. Командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге заявил, что поиски будут продолжены с воздушных судов, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Ракета пролетела 80 километров и, вероятно, упала в неподалеку от эстонского заповедника Эндла.