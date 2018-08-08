Испанские пилоты запустили по Эстонии боевой ракетой. Случайно

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-08T14:23:03+03:00

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Вечно ждущая «российского вторжения» Эстония теперь получила наглядный урок того, кого нужно бояться на самом деле. Во вторник, 7 августа, самолет испанских ВВС Eurofighter во время учебного полета над эстонским населенным пунктом Пангоди случайно выпустил боевую ракету длиной 3,7 метра класса «воздух-воздух» AMRAAM.

- Ракета не приблизилась ни к какому воздушному судну, - заверили испанцы.

А эстонцы в свою очередь сообщили, что снаряд должен был ликвидироваться еще в воздухе, однако не исключено, что он все же упал на землю. Радиус полета ракеты составляет 100 км.

О последствиях пока ничего неизвестно, но вот нерадивых испанских пилотов уже отстранили от полетов над Прибалтикой, а вертолеты эстонских ВВС ищут ракету. Причем премьер Эстонии Юри Ратас просит местных жителей в поисках ни в коем случае не участвовать.

Право же, странно, что в этом инциденте еще не обвинили русских хакеров - предвыборное «вмешательство» пора менять на воздушное. Чтоб никто не скучал.

СКАЗАНО!

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а за «защищающими» Эстонию самолетами НАТО».

(Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совфеда по информационной политике - в Твиттере).