2018-08-12T02:24:43+03:00
В мире

Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана

В Тегеране говорят, что ядерное топливо необходимо для работы исследовательского атомного реактора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В июне Иран заявил о наращивании мощностей по обогащению уранаВ июне Иран заявил о наращивании мощностей по обогащению уранаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тегеран объявил, что вскоре из России в страну доставят вторую партию обогащенного урана, вывезенного по условиям ядерного соглашения в 2015 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, уточнив, что ядерное топливо необходимо для работы исследовательского атомного реактора.

«Когда мы подписывали ядерную сделку, мы прекратили производство 20% топлива для реакторов и передали его чрезмерные объемы России в количестве десяти партий. Почти семь месяцев назад мы получили первую партию, и сейчас вторая партия готовится к вывозу обратно в Иран», - приводит его слова иранское агентство Fars News.

Бехруз Камальванди добавил, что обогащенного до 20% урана из каждой партии хватает на год, «так что у нас есть топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в июне Иран уведомил МАГАТЭ о наращивании мощностей по обогащению урана на территории страны.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим
Шойгу: Армейские международные игры превратились в праздник мирного оружия
В столице Румынии начался новый антиправительственный митинг
Новый директор Гидрометцентра пообещал жителям Москвы бабье лето
Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
Помпео обсудил с главой МИД Канады дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда
В Германии мужчина пожаловался полиции на преследование белки
В МИД Казахстана заявили, что каспийская "пятерка" уладила все вопросы по Каспию
Эстонские военные так и не нашли фрагменты ошибочно выпущенной ракеты
Эрдоган заявил, что Турция готова вести торговлю с Россией в национальных валютах
"Спартак" выиграл у "Анжи" 1:0 в матче чемпионата России
Бывшая сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп проглотил секретный документ
«Не поеду, какой бы гонорар ни предлагали»: Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму
В Крым прибыла делегация из Японии
Москалькова попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"
Матч Спартак - Анжи: первая половина матча завершилась вничью 0:0
Лавров: специальных встреч Путина на саммите в Актау не запланировано
В Германии усомнились в обоснованности санкций США в отношении России
Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за действий жандармов на митинге в Бухаресте
Матч Спартак - Анжи: Новосельцев и Савичев попали в стартовый состав "Анжи" на игру в Москве
Трамп назвал экс-главу ФБР Коми и его бывших сотрудников "клоунами и неудачниками"