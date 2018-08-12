Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана

СЕГОДНЯ 02:11 2018-08-12T02:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Тегеран объявил, что вскоре из России в страну доставят вторую партию обогащенного урана, вывезенного по условиям ядерного соглашения в 2015 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, уточнив, что ядерное топливо необходимо для работы исследовательского атомного реактора.

«Когда мы подписывали ядерную сделку, мы прекратили производство 20% топлива для реакторов и передали его чрезмерные объемы России в количестве десяти партий. Почти семь месяцев назад мы получили первую партию, и сейчас вторая партия готовится к вывозу обратно в Иран», - приводит его слова иранское агентство Fars News.

Бехруз Камальванди добавил, что обогащенного до 20% урана из каждой партии хватает на год, «так что у нас есть топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в июне Иран уведомил МАГАТЭ о наращивании мощностей по обогащению урана на территории страны.