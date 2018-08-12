2018-08-12T10:32:36+03:00
В мире

Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали

Авария произошла на скоростном шоссе в восточной провинции Чжэцзян
Денис СУХОВ
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Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадалиЖертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами крупного ДТП в городе Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян стали девять человек, еще трое получили различные ранения. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в 3:58 по местному времени (22:58 11 августа мск) на западной части кольцевого скоростного автомобильного шоссе. Три грузовика столкнулись с двумя пассажирскими микроавтобусами. В результате одна из машин загорелась, и пламя перекинулось на две соседние. Прежде, чем огонь был потушен, три автомобиля сгорели полностью.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности происшествия. Всех пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее, 2 августа, серьезное ДТП произошло на юге Китая - на трассе в уезде Хуэйдун опрокинулся цементовоз, который придавид два проезжавших мимо автомобиля. В результате погибли девять человек, еще несколько получили ранения и были госпитализированы в стабильном состоянии.

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