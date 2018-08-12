2018-08-12T16:48:34+03:00
Общество

На стройке во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны

Бомба весом 230 килограмм была обнаружена в воскресенье утром в центре Руана
Екатерина БОЛГОВА
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Во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войныВо Франции нашли бомбу времен Второй мировой войныФото: REUTERS
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На стройке во французском городе Руане нашли бомбу времен Второй мировой войны.

Как передает телеканал BFMTV, бомбу весом 230 килограмм была обнаружена в центре города утром в воскресенье, 12 августа. Жителей соседних районов эвакуировали на время проведения операции по разминированию.

"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора — чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", — сообщил руководитель департамента безопасности Поль Франсуа.

Телеканал сообщил, что в настоящее время операция успешно завершилась — никто не пострадал.

Напомним, в конце июля бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на одном из пляжей Франции. Снаряд нашли в провинции Пиренеи Восточные на средиземноморском пляже Торрей. Прибывшие на место эксперты исследовали территорию на наличие других опасных предметов и только затем приступили к обследованию обнаруженной бомбы.

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