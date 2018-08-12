На стройке во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны
На стройке во французском городе Руане нашли бомбу времен Второй мировой войны.
Как передает телеканал BFMTV, бомбу весом 230 килограмм была обнаружена в центре города утром в воскресенье, 12 августа. Жителей соседних районов эвакуировали на время проведения операции по разминированию.
"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора — чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", — сообщил руководитель департамента безопасности Поль Франсуа.
Телеканал сообщил, что в настоящее время операция успешно завершилась — никто не пострадал.
Напомним, в конце июля бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на одном из пляжей Франции. Снаряд нашли в провинции Пиренеи Восточные на средиземноморском пляже Торрей. Прибывшие на место эксперты исследовали территорию на наличие других опасных предметов и только затем приступили к обследованию обнаруженной бомбы.