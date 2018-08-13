2018-08-13T07:46:33+03:00
Экономика

Bloomberg: Саудовская Аравия может помочь Маску с выкупом акций Tesla

Эр-Рияд хочет вложится в компанию, чтобы обезопасить себя от рисков на рынке нефти
Юлия ДИВЕЕВА
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Саудовская Аравия готова вложиться в акции TeslaСаудовская Аравия готова вложиться в акции TeslaФото: REUTERS
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Cуверенный фонд Саудовской Аравии намерен стать одним из инвесторов, участвующих в выкупе акций компании Tesla и выводе ее с биржи. Организация готова увеличить свою долю в компании Илона Маска, которая сейчас составляет 5%.

По данным издания Bloomberg, фонд может вложить до 82 миллиардов долларов.Таким образом Эр-Рияд хочет обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

Эта информация свидетельсвует о том, что Илон Маск все же рассматривает возможность использования в операции других денежных источников, помимо своих личных средств.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку, чтобы превратить ее в закрытое акционерное общество.

Он объяснил, что акционеры требуют предоставлять квартальные отчеты по прибыли, что оказывает огромное давление на компанию.Менеджеры вынуждены принимать решения, которые гарантируют хорошие показатели в конце одного квартала, но могут быть провальными в долгосрочной перспективе.

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