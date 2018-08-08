Маск подумывает скупить все акции компании Tesla

СЕГОДНЯ 04:40 2018-08-08T04:40:03+03:00

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Генеральный директор Tesla Илон Маск рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку, чтобы превратить ее в закрытое акционерное общество. Об этом миллиардер сообщил в своем Twitter.

Позже он разъяснил сотрудникам Tesla свою задумку. При этом Маск подчеркнул, что окончательное решение по вопросу скупки акций еще не принято.

«Как акционерная компания, мы подвержены диким колебаниям курса акций, что может серьезно повлиять на всех, кто работает в Tesla и является акционером компании», - говорится в письме Маска, опубликованном на сайте Tesla.

Он отметил, что акционеры требуют предоставлять квартальные отчеты по прибыли, что оказывает огромное давление на компанию. Так менеджеры вынуждены принимать решения, которые гарантируют хорошие показатели в конце одного квартала, но могут быть провальными в долгосрочной перспективе.

«Акционерность означает, что существует большое количество людей, у которых есть стимул атаковать компанию», - считает гендиректор Tesla .

По его словам, переход Tesla в закрытую акционерную компанию даст возможность выбора акционерам – остаться в компании в качестве инвесторов либо продать акции по 420 долларов за штуку (с 20% премией).