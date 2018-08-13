Сирия планирует закупать российские поезда

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-13T10:28:58+03:00

Поставки техники заграницу могут начаться уже в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Сирия планирует начать с Россией более тесное сотрудничество. В 2019 году представители Сирийской железной дороги (СЖД) хотят закупить в РФ поезда. Рельсовый подвижной состав может отправиться на экспорт уже в начале следующего года.

В пресс-службе СЖД отметили, что Россия основной партнер страны в железнодорожном секторе.

Поставлять составы будет корпорация «Уралвагонзавод». Сейчас обговариваются условия помощи по восстановлению железнодорожных путей в САР и поставки вагонов.

- Сотрудничество между Сирией и Россий ведется давно. Мы поддерживаем контакт с российскими коллегами и уже смогли достичь определенных успехов, заложив основу для будущего плодотворного сотрудничества, - пишет «Известия» со ссылкой на главу СЖД Нагиаба Фареса.

Возможно международное сотрудничество будет налажено с российской корпорацией «Трансмашхолдинг». В компании подтвердили, что готовы рассмотреть варианты поставок вагонов в Сирию.

Россия активно помогает Сирии, которая начала восстанавливать экономику. За время боевых действий, с 2011 года, экономика страны понесла ущерб в среднем на 388 млрд долларов. Были разрушены социально значимые объекты, дороги, инфраструктура.