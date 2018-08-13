Президент Таджикистана держит на контроле поиски пропавших альпинистов

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-13T11:22:52+03:00

По последним данным, все находившие на борту вертолета россияне живы

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон держит на контроле ситуацию с пропавшими в горах альпинистами.

Напомним, что днем в воскресенье, 12 августа, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку по пути в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту транспортного средства находились 13 альпинистов, которые собирались совершить восхождение на пик Исмоили Сомони (быв. Пик Коммунизма) и трое членов экипажа, передает сайт kp.ru.

Вскоре после инцидента в Лахшском районе, в международном аэропорту Душанбе и в Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики были созданы специальные штабы по расследованию случившегося и поиску пропавшего вертолета, который по данным портала Asia-Plus, принадлежал Национальной гвардии Таджикистана.

По последним данным, властям удалось выйти на связь с экипажем. Источник в вертолетной спасательной группе на аэродроме Лахш сообщил "Интерфаксу", что все российские альпинисты живы. Об их состоянии и судьбе других пассажиров и членов экипажа пока не сообщается.

Между тем, в министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что среди альпинистов был гражданин этой страны.