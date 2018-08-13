Президент Таджикистана держит на контроле поиски пропавших альпинистов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон держит на контроле ситуацию с пропавшими в горах альпинистами.
Напомним, что днем в воскресенье, 12 августа, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку по пути в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту транспортного средства находились 13 альпинистов, которые собирались совершить восхождение на пик Исмоили Сомони (быв. Пик Коммунизма) и трое членов экипажа, передает сайт kp.ru.
Вскоре после инцидента в Лахшском районе, в международном аэропорту Душанбе и в Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики были созданы специальные штабы по расследованию случившегося и поиску пропавшего вертолета, который по данным портала Asia-Plus, принадлежал Национальной гвардии Таджикистана.
По последним данным, властям удалось выйти на связь с экипажем. Источник в вертолетной спасательной группе на аэродроме Лахш сообщил "Интерфаксу", что все российские альпинисты живы. Об их состоянии и судьбе других пассажиров и членов экипажа пока не сообщается.
Между тем, в министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что среди альпинистов был гражданин этой страны.