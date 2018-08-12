2018-08-12T22:57:15+03:00
Происшествия

В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с альпинистами

На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, информации об их состоянии пока нет
Екатерина БОЛГОВА
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Вертолет Ми-8Вертолет Ми-8Фото: Ростислав НЕТИСОВ
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В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, перевозивший альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони (быв. Пик Коммунизма). Они направлялись в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

Как сообщила начальник пресс-центра Комитета по ЧС и ГО при правительстве республики Умеда Юсуфи, инцидент произошел в 16:30 местного времени (14:30 по московскому времени) в воскресенье, 12 августа. Она отметила, что в момент посадки на борту вертолета находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. Информации об их состоянии пока нет.

По словам Юсуфи, к месту аварии направлены два вертолета со спасателями и врачами. Кроме того, создана правительственная комиссия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения. Комиссия займется выяснением причин случившегося, передает "Интерфакс".

Пик Исмоили Сомони (пик Коммунизма) считался высочайшей точкой бывшего СССР, его высота составляет 7495 метров.

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