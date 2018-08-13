2018-08-13T18:30:26+03:00
Общество

Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище

Корреспондент «КП» побывала в логове 15-летнего сатаниста, уничтожившего уникальную церковь «Успения Господня» в Кондопоге [фото, видео]
Денис СУХОВЕвгения КОРОБКОВА
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Фото: ГУ МЧС по Республике КарелияФото: ГУ МЧС по Республике Карелия
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Подросток-поджигатель, уничтоживший церковь «успения Господня» в Кондопоге, был замечен за исполнением статанинских ритуалов, в том числе на кладбище. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» Евгении Коробковой рассказали его соседи и знакомые.

В частности, знакомые 15-летнего поджигателя показали его «логово», обустроенное в здании заброшенной птицефабрики, а также традиционный атрибут для совершения сатанинских обрядов — перевернутый крест с цифрами 666.

Обязательный предмет культа - перевернутый крест с цифрами 666 Фото: Евгения КОРОБКОВА

Обязательный предмет культа - перевернутый крест с цифрами 666Фото: Евгения КОРОБКОВА

Стены здания подросток «украсил» соответствующей символикой, а на полу насыпал солью огромную пентаграмму, приготовил бокалы и лампады.По всей видимости, после поджога церкви сатанист намеревался отпраздновать это событие. Однако сразу после пожара разъяренные односельчане разметали всю обстановку «логова».

Подросток-сатанист украсил стены своего "логова" соответствующей символикой Фото: Евгения КОРОБКОВА

Подросток-сатанист украсил стены своего "логова" соответствующей символикойФото: Евгения КОРОБКОВА

Напомним, ранее в Кондопоге полностью сгорел памятник русского деревянного зодчества XVIII века — церковь «Успения Господня». Простоявший сотни лет храм был уничтожен огнем за считанные минуты.

Подозреваемым поджигателем является 15-летний подросток, приехавший на летние каникулы в деревню неподалеку. Для этой цели он заблаговременно приобрел канистру с бензином. Сразу после поджога школьник отправился своим ходом в Петрозаводск, однако по дороге был задержан правоохранителями.

Соседи - о сатанисте, спалившем Успенскую церковь.«Это я принёс жертвоприношение!» - соседи рассказали, как подросток-сатанист объяснил, зачем сжёг церковь 18 века.

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