Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-13T18:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Подросток-поджигатель, уничтоживший церковь «успения Господня» в Кондопоге, был замечен за исполнением статанинских ритуалов, в том числе на кладбище. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» Евгении Коробковой рассказали его соседи и знакомые.

В частности, знакомые 15-летнего поджигателя показали его «логово», обустроенное в здании заброшенной птицефабрики, а также традиционный атрибут для совершения сатанинских обрядов — перевернутый крест с цифрами 666.

Обязательный предмет культа - перевернутый крест с цифрами 666Фото: Евгения КОРОБКОВА

Стены здания подросток «украсил» соответствующей символикой, а на полу насыпал солью огромную пентаграмму, приготовил бокалы и лампады.По всей видимости, после поджога церкви сатанист намеревался отпраздновать это событие. Однако сразу после пожара разъяренные односельчане разметали всю обстановку «логова».

Подросток-сатанист украсил стены своего "логова" соответствующей символикойФото: Евгения КОРОБКОВА

Напомним, ранее в Кондопоге полностью сгорел памятник русского деревянного зодчества XVIII века — церковь «Успения Господня». Простоявший сотни лет храм был уничтожен огнем за считанные минуты.

Подозреваемым поджигателем является 15-летний подросток, приехавший на летние каникулы в деревню неподалеку. Для этой цели он заблаговременно приобрел канистру с бензином. Сразу после поджога школьник отправился своим ходом в Петрозаводск, однако по дороге был задержан правоохранителями.