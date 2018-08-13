СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-13T18:21:08+03:00

Пожар в церкви в Кондопоге: Корреспондент «КП» побывала в логове сатаниста-поджигателя Фото: Евгения КОРОБКОВА

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Подросток-сатанист, предположительно уничтоживший уникальную церковь «Успения господня» в Кондопоге, обустроил себе «святилище» в здании местной заброшенной птицефермы. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова, которой удалось осмотреть логово злоумышленника.

Сам 15-летний сатанист называл это место «зал»: подросток показывал его знакомым и агитировал присоединиться к секте. Однако друзья отказывались, а когда заполыхала церковь, явились в «зал» и полностью уничтожили его обстановку, а также стерли пентаграмму из соли на полу птицефабрики.

Сам 15-летний сатанист называл это место «зал»Фото: Евгения КОРОБКОВА

Известно, что «предметы культа» и различные снадобья подросток-сатанист приобретал на карманные деньги, которые высылала ему мать. По имеющейся информации, после поджога церкви он планировал покончить с собой.

«Предметы культа» и различные снадобья подросток-сатанист приобретал на карманные деньгиФото: Евгения КОРОБКОВА

После поджога церкви школьник планировал покончить с собой.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Напомним, ранее в Кондопоге полностью сгорел памятник русского деревянного зодчества XVIII века — церковь «Успения Господня». Простоявший сотни лет храм был уничтожен огнем за считанные минуты.

Подозреваемым поджигателем является 15-летний подросток, приехавший на летние каникулы в деревню неподалеку. Для этой цели он заблаговременно приобрел канистру с бензином. Сразу после поджога школьник отправился своим ходом в Петрозаводск, однако по дороге был задержан правоохранителями.