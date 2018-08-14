2018-08-14T17:12:00+03:00
Происшествия

В России семикратно возросло интернет-мошенничество

В Генпрокуратуре отметили, что чаще всего такие преступления совершаются в Ставропольском крае
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число кибер-преступлений в России растет ежегодноЧисло кибер-преступлений в России растет ежегодноФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Интернет-мошенники активизировались в России. С начала года число таких преступлений выросло семикратно, к такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре РФ. В основном мошенники получают деньги от россиян через различные платежные системы, незаконно подключаются к чужим компьютерам и распространяют вредоносные программы.

Почти каждое 20-е преступление, которое совершается в России связано с незаконным применение кибертехнологий, пишет «Ридус».

Есть регионы-лидеры, где подобные преступления фиксируются чаще, чем в других. Первенство в стране берет Ставропольский край (66 случаев), на втором месте Мурманская область (52), замыкает тройку лидеров Республика Татарстан (37). Столица расположилась на четвертом месте, здесь было зарегистрировано 34 аналогичных нарушения.

Специалисты надзорного ведомства отмечают, что количество кибер-преступелений растет ежегодно. В 2017 году было зарегистрировано 90 587 таких нарушений, что на 37% больше, чем показатель 2016 года.

Сайт kp.ru писал о видах мошенничеств в сети и как себя обезопасить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс РФ: в 2018 году авиакеросин может подорожать на 30%
Компания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоода
Причина обрушения моста Моранди в Генуе: Власти признали недостатки техобслуживания
Ford отзывает почти 4 тысячи машин из-за неисправности
Ученые научились предсказывать смерть с точностью до четырех дней
Эксперт оценил решение США приостановить сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
Сенатор Цеков назвал условия Вайкуле возмутительным
Обрушения моста Моранди в Генуе: Жертвами трагедии стали 22 человека
В Швеции подростки одновременно подожгли более 100 автомобилей
МЧС предлагает вести для всех экзамен по ОБЖ
Российская военная полиция заняла посты на Голанских высотах в Сирии
Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его
Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США