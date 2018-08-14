В России семикратно возросло интернет-мошенничество

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-14T17:12:00+03:00

В Генпрокуратуре отметили, что чаще всего такие преступления совершаются в Ставропольском крае

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Интернет-мошенники активизировались в России. С начала года число таких преступлений выросло семикратно, к такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре РФ. В основном мошенники получают деньги от россиян через различные платежные системы, незаконно подключаются к чужим компьютерам и распространяют вредоносные программы.

Почти каждое 20-е преступление, которое совершается в России связано с незаконным применение кибертехнологий, пишет «Ридус».

Есть регионы-лидеры, где подобные преступления фиксируются чаще, чем в других. Первенство в стране берет Ставропольский край (66 случаев), на втором месте Мурманская область (52), замыкает тройку лидеров Республика Татарстан (37). Столица расположилась на четвертом месте, здесь было зарегистрировано 34 аналогичных нарушения.

Специалисты надзорного ведомства отмечают, что количество кибер-преступелений растет ежегодно. В 2017 году было зарегистрировано 90 587 таких нарушений, что на 37% больше, чем показатель 2016 года.

Сайт kp.ru писал о видах мошенничеств в сети и как себя обезопасить.