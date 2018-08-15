В Японии повышен уровень опасности из-за возможного извержения вулкана
Власти Японии готовятся к началу извержения вулкана Синдакэ, расположенного на острове Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима. Национальное метеорологическое управление в среду сообщило, что повышает уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале.
Ведомство распространило обращение, в котором строго запрещает приближаться к центральной части вулкана ближе, чем на три километра. Жителям и все находящимся на острове людям предписано подготовиться к возможной эвакуации.
При правительстве Японии уже сформирован кризисный штаб, который будет заниматься анализом происходящего. Власти не назвали точное число населения Кутиноэрабу, передает ТАСС.
Последний раз, когда Синдакэ извергался (20015 год) с острова были эвакуированы около 130 человек.