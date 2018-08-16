Васильева: единая школьная форма не нужна

СЕГОДНЯ 00:07 2018-08-15T18:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр просвещения Ольга Васильева выступила за снижение цен на школьную форму. Об этом министр сообщила во время встречи с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Школьная форма у нас есть. Но я не думаю, что единая школьная форма возможна и необходима, - уточнила Васильева. - Практически не осталось школ, которые этой формы не имеют. Как правило, это традиционная одежда - юбка, пиджак, брюки, жилет. Цветовая гамма достаточно умеренная, красивая, ровная. Я думаю, что цена школьной формы не должна быть высокой.

Напомним, ранее Роскачество провело масштабные закупки школьной формы. Их исследование показало, что почти 60 процентов школьных брюк, предложенных на рынке, не отвечает гигиеническим стандартам.