Роскачество: 60% школьной формы не отвечает гигиеническим требованиям

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-06T19:01:23+03:00

В целом, за год качество школьной формы выросло на 20%. Это связано, в том числе, с усилением контроля Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, год назад результаты были намного хуже

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Эксперты Роскачества подвели итоги масштабной проверки школьной формы. Оказалось, что практически 60% детской одежды на российском рынке не соответствует требованиям качества.

Что и как исследовали

Детскую одежду испытывали на прочность, качество пошива, способность пропускать воздух и удерживать влагу, а также усадку после стирки и устойчивость к окрашиванию. Специалисты проверили 62 пары детских брюк по цене от 500 до 3890 рублей, причем, основная часть одежды была сшита российскими производителями.

Результаты

- К сожалению, в ходе закупок мы видели одежду для школьников с подкладкой из стопроцентной синтетики, что автоматически создает "эффект парника" даже в самом качественно сшитом костюме, так как синтетические материалы не впитывают влагу и не дышат, - рассказал Максим Протасов, руководитель Роскачества.

Впрочем, экспертиза выявила и хорошие стороны: это качество пошива, прочность и отсутствие усадки после стирки. Как заявляют эксперты, качество школьной одежды по сравнению с прошлым годом выросло на 20%.

КСТАТИ

Самые частые проблемы у школьной формы — с гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Кроме того, производители часто указывают на этикетках совсем не тот состав тканей, из которых на самом деле сшита одежда. Чаще всего врут этикетки на детских брюках — реальный состав отличается от указанного почти в половине случаев.

Оптимальный состав ткани должен включать от 45% натуральных волокон или, например, вискозы.

ЦИТАТА

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

В целом, за год качество школьной формы выросло на 20%. Это связано, в том числе, с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией. Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка – вычищение "серых" органов по сертификации, которые выдают сертификаты соответствия продукции ненадлежащего качества, внедрение контроля сырья на предприятиях, и, конечно, развитие потребительской грамотности.