Туроператоры откажутся от горящих путевок в Турцию на бархатный сезон

СЕГОДНЯ 20:57 2018-08-15T20:57:52+03:00

Российские туроператоры повысят цены на путевки по сравнению с прошлым годом на 10% Фото: Сергей ЕФИМОВ

Кроме того, туры в целом могут подорожать в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом

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Российские туроператоры откажутся от предоставления так называемых "горящих" путевок на бархатный сезон 2018 года. Более того, все туры могут подорожать в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

"Если учесть, что ряд туроператоров оптимизирует перевозку как раз на август и осень, то горения Турции в период бархатного сезона, скорее всего, не будет, и цены в целом будут выше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – приводятся слова исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина на сайте АТОР.

Примечательно, что помочь российскому рынку не сможет даже значительный рост спроса на путевки в республику (на 15-25%) и падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Это связано, прежде всего, с подорожанием авиатоплива и снижения размера предоставляемых Анкарой субсидий.

Единственное, на что могут надеяться россияне - это спецпредложения. Незагруженные туристами отельеры могут начать распродавать места "по дешевке" уже непосредственно осенью.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что, несмотря на традиционное снижение цен на путевки к бархатному сезону, туры будут все же дороже, чем в 2017-м.