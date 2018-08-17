Американский самолет развернулся над Атлантикой из-за засорившихся туалетов

СЕГОДНЯ 00:59 2018-08-17T01:19:19+03:00

«Боинг» авиакомпании Delta летел из Нью-Йорка в Ниццу и находился на середине пути

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Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Delta, летевшего из Нью-Йорка в Ниццу, принял решение развернуться на полпути из-за засорившихся унитазов. К тому моменту Boeing 767-400 находился в полете уже три часа и пролетал Атлантическим океаном, сообщает Newshub.

В итоге лайнер спустя семь с половиной часов вернулся в нью-йоркский аэропорт, пассажиры были вне себя от возмущения. Некоторые высказали недовольство в соцсетях.

«Как такое вообще возможно? Мы были в двух часах от Европы, кто-то загадил туалет, и мы просто развернулись, чтобы его починить», - написал один из них в Instagram.

«Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова», - поделился впечатлениями в Twitter другой.

Напомним, в конце прошлого года сайт kp.ru писал, что Boeing 757 той же авиакомпании Delta, на борту которого во время полета из Нью-Йорка в Сиэтл сломались все унитазы, вынужден был сделать крюк в сотни километров, чтобы пассажиры могли справить нужду.

А в феврале этого года самолет Alaska Airlines практически сразу после взлета вернулся назад в аэропорт Анкориджа из-за голого мужчины, запершегося в туалете.