На Аляске самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира в туалете

8 Февр. 2018 2018-02-08T06:59:41+03:00

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Самолет американской компании Alaska Airlines в среду вернулся назад в аэропорт Анкориджа практически сразу после взлета. Причиной стал голый мужчина, который заперся в туалете лайнера.

Инцидент произошел во время рейса Сиэтл штата Вашингтон. Когда самолет набрал высоту, один из пассажиров зашел в туалет, разделся догола и отказался выходить. Просьбы бортпроводников мужчина игнорировал, пишет Associated Press.

На борту находились еще 177 пассажиров. Поэтому командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета и вызвать полицию. После посадки сотрудники ФБР вывели одетого нарушителя из самолета.

Неизвестно, был ли хулиган взят под стражу, а также не называются причины его странного поведения. Самолет сразу вылетел в Сиэтл, после того, как экипаж избавился от нудиста в туалете.