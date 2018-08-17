2018-08-17T15:09:58+03:00
Политика

Шойгу обсудил с турецким коллегой тему безопасности в Сирии

Также были рассмотрены вопросы военного взаимодействия Москвы и Анкары
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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В пятницу, 17 августа, в Москве состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, регулирование обстановки в Сирии и российско-турецкое сотрудничество, сообщили в министерстве обороны РФ

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", - отметили в сообщении.

Также во время переговоров Шойгу и Акара "были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции".

В министерстве обороны России отметили, что переговоры состоялись в конструктивном ключе.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о проработке встречи лидеров Турции, России и Ирана по ситуации в Сирии в начале сентября.

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