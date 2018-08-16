Песков рассказал о работе над встречей лидеров России, Турции и Ирана

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-16T13:13:12+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе над встречей Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана. По его словам, возможность проведения такой встречи в начале сентября прорабатывается, есть необходимые соответствующие наметки.

"Возможность проведения трехсторонней встречи очередной в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается, есть соответствующие наметки. После того как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим", — сказал Песков журналистов. Представителю Кремля задали вопрос, есть ли в планах у Путина визит в Турцию в начале сентября.

Напомним, ранее стало известно, что новый саммит лидеров России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Тегеране. Как сообщил представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын, мероприятие в рамках астанинского процесса запланировано на первую неделю сентября.