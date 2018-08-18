В Германии заявили, что Берлин не должен отказываться от энергопроектов с Москвой из-за США

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-18T17:44:17+03:00

По мнению главы Социал-демократической партии Германии Андреы Налес, газопровод «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России в энергетической сфере

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Германия не должна отказываться от совместных энергетических проектов с Россией из-за позиции США по этому вопросу, заявила глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес.

«Этот трубопровод («Северный поток — 2») строит европейский консорциум. Мы не должны позволить, чтобы нас отговорили от соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американскому президенту трудно переварить это», — сказал Налес.

Она отметила, что проект «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России в энергетической отрасли, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу в Берлине. Лидеры двух стран обсудят обстановку на Украине и в Сирии, а также рассмотрят крупные энергические проекты, в числе которых - проект газопровода «Северный поток — 2».