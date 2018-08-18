Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-18T15:57:51+03:00

Сразу после визита президента России на свадьбу главы МИД Австрии состоится встреча Путина и Меркель в Берлине [видеотрансляция с 19.00 мск]

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В субботу, 18 августа, состоится встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер отправится в Берлин сразу после визита на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Ожидается, что лидеры РФ и Германии рассмотрят тему урегулирования в Сирии, ситуацию на Украине, а также крупные двусторонние проекты, в частности, в энергетике.

Встреча Путина и Меркель должна начаться в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в резиденции правительства Германии для почетных гостей в Мезеберге в 70 км к северу от столицы. Ожидается, что вначале состоятся заявления двух лидеров для журналистов, в котором они назовут основные темы предстоящих переговоров. После этого пройдет беседа в формате обеда в закрытом для прессы режиме.

Путин встречается с Меркель.Канцлер ФРГ принимает российского президента в правительственной резиденции Мезеберг

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял, что главы РФ и ФРГ могут пообщаться после встречи с представителями СМИ, но подчеркнул, что пока не знает точно, произойдет ли это.