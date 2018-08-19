«Играют с огнем»: В Совфеде пообещали предельно жесткий ответ на задержание «Механика Погодина»

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-19T09:49:35+03:00

Ранее украинские власти на три года арестовали российский танкер в порту Херсона

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Москва обладает широкими возможностями для ответа на задержание российского танкера «Механик Погодин» в порту украинского Херсона. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Украинские власти явно играют с огнем, незаконно задерживая российское судно «Механик Погодин» в порту Херсона вот уже больше недели», - заявил Клинцевич.

Сенатор поделился впечатлением, что Киев не понимает, насколько разнятся возможности России и Украины с точки зрения возможных последствий.

«У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе», - подчеркнул парламентарий.

Клинцевич выразил надежду, что в конечном иоге здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни «Механик Погодин» покинет порт Херсона. В противном случае ответная реакция России будет предельно жесткой, пообещал сенатор.

Напомним, танкер «Механик Погодин» удерживается украинскими властями в порту Херсона с 10 августа под предлогом того, что компания-судовладелец в июле этого года попала в санкционные списки Киева. На борту судна находятся 12 российских моряков.

Ранее власти Украины приняли решение арестовать танкер до 2021 года.