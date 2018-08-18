Украина заблокировала танкер "Механик Погодин" в порту Херсона на три года

СЕГОДНЯ 18:17 2018-08-18T18:17:10+03:00

Об этом сообщил заместитель назначенного на Украине представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов

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Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту города Херсон на три года. Об этом заявил заместитель назначенного на Украине представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"Десятого августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", было заблокировано на три года в порту города Херсон", — сказал Гданов украинскому "Общественному радио".

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины планирует арестовать "Механика Погодина", который принадлежит российской компании, входящей в украинский санкционный список. В свою очередь, глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал эту ситуацию безумием.

По данным Гданова, экипаж российского танкера якобы не пустил на борт представителей портовой инспекции, которые намеревались проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства", — подчеркнул Гданов.