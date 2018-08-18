2018-08-18T18:17:10+03:00
Политика

Украина заблокировала танкер "Механик Погодин" в порту Херсона на три года

Об этом сообщил заместитель назначенного на Украине представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Российский танкер "Механик Погодин"Российский танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту города Херсон на три года. Об этом заявил заместитель назначенного на Украине представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"Десятого августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", было заблокировано на три года в порту города Херсон", — сказал Гданов украинскому "Общественному радио".

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины планирует арестовать "Механика Погодина", который принадлежит российской компании, входящей в украинский санкционный список. В свою очередь, глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал эту ситуацию безумием.

По данным Гданова, экипаж российского танкера якобы не пустил на борт представителей портовой инспекции, которые намеревались проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства", — подчеркнул Гданов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития
В Грузии побили мировой рекорд по сборке кубика Рубика под водой
Володин пригласил министра иностранных дел Турции посетить Госдуму
В Германии заявили, что Берлин не должен отказываться от энергопроектов с Москвой из-за США
Путин отметил вклад Кофи Аннана в наращивание миротворческого потенциала ООН
Путин на свадьбе Карин Кнайсль вручил ей букет цветов
В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Ливень во Львове: из затопленных машин эвакуировали 130 человек
Похороны Ареты Франклин состоятся 31 августа
Самый требовательный кот в мире ищет хозяев
Жертвами обрушения моста Моранди в Генуе стали более 40 человек
Путин прибыл в Штирию, где состоится свадьба главы МИД Австрии
Порошенко запретил российским резидентам взыскивать долги с «Укроборонпрома»
Лукашенко уволил все руководство правительства Белоруссии
Депутат Верховной Рады сравнил Украину с «шахидом»