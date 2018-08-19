СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-19T12:14:22+03:00

Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе Фото: скриншот видео

В субботу российский лидер посетил торжество по случаю бракосочетания главы австрийской дипломатии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера

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В сети появилось видео танца президента РФ Владимира Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе, которую российский лидер посетил в минувшую субботу.

На записи видно, как невеста приглашает Путина на танец, после чего они некоторое время вместе вальсируют.

Фото российского президента, обнимающего в танце главу австрийской дипломатии, стало заглавной для многих австрийских СМИ, освещавших мероприятие. Журналисты портала Ое24 выразили мнение, что Путин «ошеломил Кнайсль танцами и цветами».

Напомним, 18 августа, направляясь в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ, Владимир Путин сделал короткую остановку в Южной Штирии, чтобы посетить торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Президент провел на свадьбе около часа, успев поздравить молодоженов, подарить им подарки и расписаться на капоте свадебного автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664916" frameborder="0"></iframe> Танец Путина с Карин Кнайсль.

Сам глава российского государства охарактеризовал поездку в Штирию как «хорошую» и «очень добрую». Несмотря на неформальный и частный характер визита, Путин воспользовался возможностью провести краткий разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который также присутствовал на свадьбе.