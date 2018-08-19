Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе
В сети появилось видео танца президента РФ Владимира Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе, которую российский лидер посетил в минувшую субботу.
На записи видно, как невеста приглашает Путина на танец, после чего они некоторое время вместе вальсируют.
Фото российского президента, обнимающего в танце главу австрийской дипломатии, стало заглавной для многих австрийских СМИ, освещавших мероприятие. Журналисты портала Ое24 выразили мнение, что Путин «ошеломил Кнайсль танцами и цветами».
Напомним, 18 августа, направляясь в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ, Владимир Путин сделал короткую остановку в Южной Штирии, чтобы посетить торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Президент провел на свадьбе около часа, успев поздравить молодоженов, подарить им подарки и расписаться на капоте свадебного автомобиля.
Танец Путина с Карин Кнайсль.
Сам глава российского государства охарактеризовал поездку в Штирию как «хорошую» и «очень добрую». Несмотря на неформальный и частный характер визита, Путин воспользовался возможностью провести краткий разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который также присутствовал на свадьбе.