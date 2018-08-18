Экспресс-визит Путина на австрийскую свадьбу: приехал, поздравил, станцевал

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-18T18:33:48+03:00

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Сложно сказать, что чувствовали Дональд Трамп, Тереза Мэй и Ангела Меркель, глядя, как Владимир Путин танцует на свадьбе в Австрии, но явно у них в головах было что-то про неудавшуюся изоляцию. Президент России ехал в Берлин к канцлеру Германии, но по дороге завернул на бракосочетание к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, чем еще раз показал, что умеет делать сильные ходы.

Вольфганг Мейлингер и Карин Кнайсль.Фото: REUTERS

Жители Граца, где приземлился самолет президента России, были в таком изумлении, что в их глухой угол приехал сам Путин, что безостановочно снимали на телефоны и его прилет, и его кортеж. А сам визит российского лидера в субботу стал главной новостью и для австрийских, и для мировых СМИ. Даже приезд канцлера Австрии Курца мало кого заинтересовал на фоне экспресс-экспедиции Путина.

Хор донских казаков спел для Карин Кнайсль.Фото: REUTERS

Президент подарил невесте букет из желтых цветов, поздравил молодых и даже станцевал с невестой тот самый танец, фотографии которого разлетелись по всему миру. Подарком Владимира Путина, действительно, оказался казачий хор, спевший для новобрачных «Многая лета» и величальную песню. Судя по тому, как радовалась Карин Кнайсль, подарок пришелся ей по душе.

Путин, прилетевший на свадьбу главы МИД Австрии, вручил ей букет цветов.

Путин оставил поздравление, написав на немецком языке: «Новобрачным: Карин и Вольфганг — от президента России». С вопросом — может ли австрийский министр вешать на стенку автограф Путина? - пусть австрийские политики разбираются сами.

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