2018-08-19T22:41:26+03:00
Политика

Встреча Патрушева и Болтона состоится 23 августа в Женеве

Секретарь Совбеза России и помощник президента США по нацбезопасности планируют затронуть широкий спектр вопросов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В четверг, 23 августа, в Женеве состоится встреча секретаря российского Совета Безопасности Николая Патрушева и помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом рассказал сам американский политик.

"Мы согласились, что на встрече в четверг нужно изучить широкий круг вопросов, по которым могут быть обсуждения между Вашингтоном и Москвой, и попытаться распланировать это систематически", - заявил Болтон.

Он добавил, что по завершении встречи вернется в Вашингтон и доложит обо всем главе государства, а также коллегам из Совета национальной безопасности. Уже вместе они решат какого курса в отношении нашей страны стоит придерживаться в дальнейшем, передает телеканал ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце июня этого года Болтон встретился также с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым. Тогда политики рассматривали перспективы взаимодействия сотрудничества между Россией и США.

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