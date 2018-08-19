Встреча Патрушева и Болтона состоится 23 августа в Женеве
В четверг, 23 августа, в Женеве состоится встреча секретаря российского Совета Безопасности Николая Патрушева и помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом рассказал сам американский политик.
"Мы согласились, что на встрече в четверг нужно изучить широкий круг вопросов, по которым могут быть обсуждения между Вашингтоном и Москвой, и попытаться распланировать это систематически", - заявил Болтон.
Он добавил, что по завершении встречи вернется в Вашингтон и доложит обо всем главе государства, а также коллегам из Совета национальной безопасности. Уже вместе они решат какого курса в отношении нашей страны стоит придерживаться в дальнейшем, передает телеканал ABC.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце июня этого года Болтон встретился также с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым. Тогда политики рассматривали перспективы взаимодействия сотрудничества между Россией и США.