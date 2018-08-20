В Испании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали три человека

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-20T19:33:36+03:00

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В понедельник, 20 августа, в испанском Сарагосе автомобиль наехал на пешеходов. Как сообщает издание Heraldo de Aragon, машина въехал на тротуар на скорости 60-70 километров в час и проехала примерно 40 метров. В результате пострадали три человек, находившиеся в летнем кафе.

Автомобиль скрылся с места происшествия, однако вскоре гражданская гвардия Испании задержала водителя, а также девушку, сидевшую на пассажирском сидении.

Позже стало известно, что задержанным оказался 25-летний выходец из Марокко, имеющий испанское гражданство. Вместе с ним в машине ехала 26-летняя кубинка. По данным СМИ, покинув место аварии, молодые люди бросили автомобиль и попытались спрятаться в отеле, где их и задержали. В настоящее время выясняется, кто именно сидел за рулем в момент происшествия. Задержанные находились под сильным воздействием алкоголя и наркотиков, пишет газета.