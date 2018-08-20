Молдавия пока не будет заключать новый договор с "Газпромом"

СЕГОДНЯ 20:19 2018-08-20T20:19:02+03:00

Это произойдет после подключения к газовой системе Румынии, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич

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Молдавия не будет заключать новый договор с "Газпромом" до открытия газопровода Кишинев — Унгены, который позволит подключиться к газовой системе Румынии. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич.

"Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены", - сказал Габурич в интервью молдавскому телеканалу ТВ-21.

Действующий договор с "Газпромом" рассчитан до конца 2019 года. Строительство газопровода стартует в августе, а завершение работ запланировано на лето следующего года. Протяженность газопровода составит около 120 км, он даст возможность импортировать 1,5 млрд. куб. метров газа.

Ранее Молдавию и Румынию уже связал газопровод Яссы — Унгены, протяженность которого оставила 43,2 километра. Стоимость проекта - 26 млн евро. Трубопровод открыли 27 августа 2014 года, но поставки газа так и не начались.