Четыре раза за неделю истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Балтикой

СЕГОДНЯ 20:53 2018-08-20T20:54:18+03:00

ВВС НАТО четыре раза за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве Фото: REUTERS

Как сообщили в Минобороны Литвы, в небо поднимались самолеты ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии

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Четыре раза за неделю истребители Военно-воздушных сил НАТО сопровождали российские самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы.

"С 13 по 19 августа истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, 10 истребителей патрулируют воздушное пространство стран Балтии с литовской территории в рамках миссии воздушной полиции НАТО под управлением Португалии. В Шяуляе дислоцированы четыре истребителя F-16 и шесть испанских истребителей Eurofighter Typhoon. С территории Эстонии патрулируют пространство еще четыре французских истребителя Mirage 2000-5.

Минобороны России ранее не раз заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами.