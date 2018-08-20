В Швейцарии умер Рене Ле Культр - создатель первых в мире кварцевых часов

СЕГОДНЯ 22:23 2018-08-20T22:23:51+03:00

Рене Ле Культр, внук знаменитого часовщика Жак-Давида Ле Культра, умер в возрасте 100 лет

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В Швейцарии умер Рене Ле Культр - создатель первых в мире наручных кварцевых часов. Ему было 100 лет, сообщило издание Arcinfo со ссылкой на заявление семьи Ле Культр.

Рене Ле Культр приходился внуком знаменитому часовщику Жак-Давида Ле Культра, в 1937 году основавшему вместе с мастером Эдмоном Жежером фирму Jaeger-LeCoultre, ставшую популярным производителем часов.

В 1957 году Рене Ле Культр придумал наручные кварцевые часы. Через десять лет, в 1967 году, вышел первый прототип под названием Beta 1. Производителем стало швейцарское конструкторское объединение "Электронный часовой центр" (Centre lectronique horloger), с которым сотрудничал Ле Культр.

Позже он основал другое конструкторское объединение, которое получило название "Швейцарский центр электроники и микротехники" (CSEM, Centre suisse d'lectronique et de microtechnique). В состав этого объединения вошел "Электронный часовой центр".