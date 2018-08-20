Украинский прокурор предложил создать спецгруппу для захвата Януковича

СЕГОДНЯ 22:36 2018-08-20T22:36:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил создать спецгруппы для захвата экс-главы государства и доставки его в страну в случае обвинительного приговора.

«Правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось», -

сказал Кравченко в эфире "Общественного ТВ", говоря о возможности вынесения обвинительного приговора в отношении Януковича ро делу о госизмене.

Он отметил, что для захвата Януковича можно создать "подразделение вроде Моссада, например, чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его на Украину".

Прокурор напомнил, что для бывшего президента обвинение требует 15 лет тюрьмы, а не пожизненный срок, так как 15 лет было максимальным наказанием по статье за госизмену по состоянию на 1 марта 2014 года.

По словам Кравченко, в случае подачи жалобы на будущие приговор решение суда в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), "не будет иметь права отменить наш приговор, он может лишь указать на нарушение прав".

Напомним, Януковича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая госизмену.