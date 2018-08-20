2018-08-20T22:51:30+03:00
Происшествия

Самому младшему из напавших на полицейских в Чечне было 11 лет

В результате нападения пострадали трое полицейских, один из них был прооперирован и находится в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет
Екатерина БОЛГОВА
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Врачи прооперировали полицейского, раненного при нападении боевиков в ГрозномВрачи прооперировали полицейского, раненного при нападении боевиков в ГрозномФото: "КП" Архив
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Самому младшему из боевиков, напавших в понедельник, 20 августа, на полицейских в Чечне, было всего 11 лет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в регионе были совершены несколько нападений на полицейских. Нападавшие, которые оказались подростками, были нейтрализованы. В результате пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. Один из них был прооперирован.

"Один из полицейских, пострадавших сегодня в результате наезда автомобилиста, прооперирован. Состояние остается тяжелым, но жизненно важные органы не пострадали. На данный момент угрозы для жизни нет", - сообщили в министерстве здравоохранения Чечни, передает ТАСС.

По данным Следственного комитета, личности двоих злоумышленников установлены - это жители города Шали. Как сообщил руководитель республиканского Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, террористы внушают молодым людям идеи экстремизма, поэтому школьники вступают в ряды боевиков.

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