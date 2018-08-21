Альбом группы Eagles стал самым продаваемым за всю историю

СЕГОДНЯ 04:13 2018-08-21T04:13:18+03:00

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Сборник величайших хитов рок-группы Eagles стал самым продаваемым альбомом за всю историю. Об этом сообщили в Ассоциации звукозаписи Америки.

Пластинка Their Greatest Hits с лучшими песнями музыкантов с 1971-1975 была выпущена в 1976 году и с того времени разошелся условно тиражом в 38 миллионов экземпляров. Сюда включено количество прослушиваний на сервисах потокового видео через интернет. Таким образом, сборник 38 раз становился платиновым.

Эти же «орлы» заняли третью строчку в перечне самых продаваемых альбомов Ассоциации звукозаписи Америки с пластинкой Hotel California 1977 года. Тираж его продаж составил 26 миллионов.

Eagles даже удалось затмить своими достижениями рекорд короля поп-музыки Майкла Джексона. Его альбом Thriller удостоился звания платинового 33 раза и до этого времени оставался безусловным лидером этого рейтинга. Теперь он сместился на второе место, передает Associated Press.

Издание поясняет, что ассоциация с 2013 года стала учитывать количество прослушиваний через официальные приложения в интернете. Теперь полторы тысячи прослушиваний альбома эквивалентны его продаже, а 10 скачиваний песен считается за один проданный диск.