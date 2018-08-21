Погода в Москве на 21 августа 2018 года: ожидаются гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-21T07:05:59+03:00

В Москве ожидается гроза с сильным ветром и, возможно, градом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 21 августа 2018 года

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Погода в Москве на 21 августа 2018 года будет облачной с прояснениями. По городу ожидается кратковременный дождь, местами достаточно сильный, а в отдельных районах возможна гроза с сильным ветром.

Так, потоки западного направления разовьют скорость в 6-11 м/с, а местами порывы достигнут 13-18 м/с.

Температура воздуха в дневные часы составит 22..24 градуса тепла, в ночные же опустится до 9..11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление при этом, по данным синоптиков, остановится на отметке в 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее kp.ru писал о том, что во вторник через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт циклона. Пик ненастья придется на полдень - пройдут короткие, но сильные дожди, грозы и даже, возможно, град. Всего за несколько часов на столицу выпадет до 15 - 20 мм осадков.