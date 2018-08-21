Харьковский стрелок убил жену перед тем, как устроить бойню у горсовета

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-21T11:01:50+03:00

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Супруга налетчика, устроившего стрельбу у здания городского совета Харькова, была найдена мертвой в собственном доме в районе Лысой Горы. Об этом сообщил начальник полиции по области Олег Бех.

Тело 42-летней женщины обнаружили ее родственники, после того, как она перестала выходить на связь. По предварительным данным, смерть наступила в воскресенье, 19 августа, примерно в 22.00 по местному времени. На теле женщины было обнаружено пять огнестрельных ранений.

Погибшая проживала со стрелком уже около 9 лет, а с сентября 2014 года они состояли в браке. О самом же убийце известно лишь то, что с 90-х годов он работал слесарем в ряде коммерческих предприятий, занимался ремонтом автомобилей, а в мае 2018-го уволился, поскольку ему не платили зарплату. С тех пор мужчина начал злоупотреблять алкоголем и впал в серьезную депрессию. Постоянные скандалы заставили его жену задуматься о разводе.

"Под воздействием алкогольных напитков и стресса он застрелил свою жену - на месте найдены гильзы, которые совпадают с гильзами под городским советом. Он был опознан родственниками, в настоящее время официальные процедуры продолжаются", - цитирует UA Харьков Беха.

Сообщается, в доме стрелка следователи обнаружили большое количество огнестрельного оружия, в том числе автомат, 4 пистолета, винтовку с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов и 230 патронов калибром 9 мм. Там же был найден станок для изготовления пуль и порох. Есть информация, что во время прохождения воинской службы мужчина был снайпером.

Напомним, что ночью в понедельник, 21 августа, у здания харьковской мэрии прозвучали выстрелы. Нападавший открыл огонь по двери горсовета, при этом ранил охранника. Прибывшие на место инцидента полицейские попытались задержать налетчика, но тот оказал сопротивление и застрелил одного из них. Правоохранители вынуждены были открыть огонь, в результате нападавший погиб в больнице, передает сайт kp.ru.