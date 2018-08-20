2018-08-20T07:50:49+03:00
Политика

В результате стрельбы у харьковского горсовета погиб полицейский

Нападавший был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, сообщается об одном пострадавшем
Денис СУХОВ
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Фото: hk.npu.gov.uaФото: hk.npu.gov.ua
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Неизвестный мужчина утроил стрельбу возле здания городского совета в центре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба местного Главного управления Национальной полиции.

Сигнал о стрельбе поступил правоохранителям около 0:37 по местному времени (совпадает с московским). По словам очевидцев, нападавший несколько раз выстрелил в дверь здания горсовета, при этом ранив охранника.

Прибывший на место патруль обнаружил возле здания раненого охранника и вооруженного мужчину рядом с ним. Последний открыл огонь по полицейским, один сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение.

«Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный умер в больнице», - говорится в сообщении полиции.

В результате стрельбы у харьковского горсовета погиб полицейский.Нападавший был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, сообщается об одном пострадавшем

Пострадавший охранник находится в стабильно тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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