Американские власти заблокировали активы РФ в США на сотни миллионов долларов
За время действия американских антироссийских санкций власти США заморозили активы РФ на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в докладе заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям в банковском комитете Сената.
"Действия министерства финансов (США) имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - заявила Манделкер.
В ходе слушаний в Сенате обсуждается политика санкций Вашингтона в отношении Москвы. Манделкер, ответственная за противодействие терроризму и экономическую разведку, отметила, что американские власти могут ужесточить действующие экономические санкции против России.
"Мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат, и что мы без колебаний сделаем это, если ее (России) поведение не изменится существенным и очевидным образом", - добавила замминистра финансов США, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против России в связи с КНДР.