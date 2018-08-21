2018-08-21T17:44:14+03:00
В мире

Американские власти заблокировали активы РФ в США на сотни миллионов долларов

Об этом говорится в докладе заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, подготовленном к слушаниям в банковском комитете Сената
Екатерина БОЛГОВА
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Вашингтон заблокировал активы РФ в США на сотни миллионов долларовВашингтон заблокировал активы РФ в США на сотни миллионов долларовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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За время действия американских антироссийских санкций власти США заморозили активы РФ на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в докладе заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям в банковском комитете Сената.

"Действия министерства финансов (США) имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - заявила Манделкер.

В ходе слушаний в Сенате обсуждается политика санкций Вашингтона в отношении Москвы. Манделкер, ответственная за противодействие терроризму и экономическую разведку, отметила, что американские власти могут ужесточить действующие экономические санкции против России.

"Мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат, и что мы без колебаний сделаем это, если ее (России) поведение не изменится существенным и очевидным образом", - добавила замминистра финансов США, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против России в связи с КНДР.

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