2018-08-21T17:29:53+03:00
Политика

Минфин США ввел санкции против России в связи с Северной Кореей

Ограничительные меры введены в отношении двух россиян, трех российских компаний и шести судов
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин США ввел санкции против России в связи с КНДРМинфин США ввел санкции против России в связи с КНДРФото: REUTERS
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Во вторник, 21 августа, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против России в связи с санкциями в отношении Северной Кореи.

Ограничительные меры введены против двух граждан России, трех российских компаний и шести судов под российским флагом. Кроме того , санкции связаны с деятельностью России, имеющей отношение к киберпространству.

Как сообщило управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, санкции введены также против одной словацкой фирмы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос снятия санкций с России, если Москва согласится сотрудничать с Вашингтоном по урегулированию обстановки в Сирии и на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос не поднимался во время саммита лидеров РФ и США в Хельсинки.

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