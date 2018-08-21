Оскароносный Дэнни Бойл не будет режиссировать фильм «Бонд 25»

21 Авг. 23:33 2018-08-21T23:33:09+03:00

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Лауреат премии «Оскар», британский режиссер Дэнни Бойл больше не будет участвовать в съемках фильма «Бонд 25». Об этом сообщили продюсеры картины и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.

«Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма "Бонд 25"», — сообщается в официальном микроблоге Бондианы в Twitter.

Отмечается, что причиной такого решения стали «творческие разногласия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года стало известно о сотрудничестве Бойла со съемочной группой, работающей над 25-м фильмом о спецагенте Джеймсе Бонде. Съемки должны начаться в декабре, а на экраны лента выйдет 8 ноября 2019 года.

Дэнни Бойл является режиссером фильмов «На игле», «Пляж», «127 часов» и других. В 2008 году он получил премию американской киноакадемии «Оскар» за картину «Миллионер из трущоб».

Премьера первого фильма о Бонде под названием «Доктор Ноу» состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. Последняя лента франшизы «007: Спектр» вышла в 2015 году, роль агента спецслужб сыграл британский актер Дэниел Крэйг.