2018-08-22T08:34:40+03:00
Политика

Россия приступила к разработке нового противолодочного оружия

По своим характеристикам это вооружение будет превосходить авиационную бомбу "Загон-2Э"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Корректируемая авиационная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подводных лодокКорректируемая авиационная бомба "Загон-2" предназначена для поражения подводных лодокФото: Сергей КУЛЕШОВ
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Российские специалисты приступили к разработке нового противолодочного оружия. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственного концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", — заявил глава компании.

Напомним, что этот снаряд предназначен для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном и подводном положениях, а также лежащих на грунте. За последнее время у разработчиков получилось не только втрое повысить эффективность поражения "Загона-2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей, но и в столько же раз снизить стоимость выполнения боевой задачи, передает РИА Новости.

О других новинках российского вооружения, представленных на главном оборонном форуме страны "Армия-2018", читайте в репортаже нашего специального корреспондента Александра Бойко.

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