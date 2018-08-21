Новый «Калаш» стреляет «трофейными» патронами: Пять новинок с выставки вооружений "Армия-18"

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-21T19:11:52+03:00

Новейшие образцы амуниции и вооружений представлены на главном оборонном форуме страны «Армия-2018», который открылся в подмосковном центре «Патриот» [фото]

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- Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делится всем тем, что мы создали за это время, - сказал на открытии министр обороны Сергей Шойгу, очевидно, имея в виду иностранные делегации.

Многочисленные китайцы пока осторожничают: на их стендах, в основном, средства связи, оптические приборы да армейские сухпайки. Зато перед российской военной техникой гости из Поднебесной так и щелкают фотоаппаратами.

Машина для спасения раненых на поле бояФото: Александр БОЙКО

Расскажем о некоторых новинках, запомнившихся нам.

Активная боевая экипировка российского военнослужащего

На защитном стекле шлема отражаются цели и маршрут, выбранные командиром бойца.

- Основа экипировки - активный экзоскелет, который позволит бойцу без устали совершать рекордные марш-броски на 100 километров, - рассказали «Комсомолке» сотрудники Ростеха.

Активная боевая экипировка российского военнослужащегоФото: Александр БОЙКО

Автомат АК-308

Новая разработка концерна «Калашников» спроектирована под «натовский» патрон. Это сделано для того, чтобы бойцы могли использовать трофейные боеприпасы во время диверсионных мероприятий в тылу врага.

Браслет «Стрелец-часовой»

Прибор позволяет командиру отслеживать нахождение подчиненного, а, в скором времени, и определять его пульс. В казарме и на территории части браслеты «Стрелец-часовой» смогут поддерживать дисциплину. Стоит такой снять с руки или уйти в самоволку из части, как прозвучит тревога.

Неуправляемые осколочно-фугасные снаряды от реактивной системы залпового огня ТОРНАДО-Г

До сорока таких 70-килограммовых снарядов способны практически одновременно поразить любые цели на расстоянии в 20 километров.

- Один залп из 40 стволов ТОРНАДО-Г происходит за 10 секунд и покрывает 40 гектар, - прокомментировал "КП" гендиректор АО "НПК "Техмаш" корпорации "Ростех" Владимир Лепин.

- Каждый такой снаряд несет до 72 куммулятивных гранат, они рассеиваются и уничтожают живую силу и бронетехнику неприятеля на значительных площадях, - рассказал «КП» разработчик снаряда Александр Смирнов. - В войсках они уже получили отличные отзывы, а для обывателей можно сказать, что эти снаряды для ТОРНАДО-Г - внучата известной на весь мир «Катюши».

Каждый такой снаряд несет до 72 куммулятивных гранатФото: Александр БОЙКО

Электронный жетон с личным номером военнослужащего

Создан для скорейшего получения данных о группы крови военнослужащих, аллергии на медикаменты, а также опознания убитых на поле боя.

- Даже если электронный чип сгорит, останется титановая пластина с личным номером бойца, - говорит представитель отдела кадров Минобороны Анастасия Колнооченко.

Перспективный электронный жетон военнослужащегоФото: Александр БОЙКО

Сейчас из 10 павших бойцов Великой Отечественной войны при обнаружении тела только у одного находят смертный жетон, но бумажная записка в нем редко сохраняется.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2018»