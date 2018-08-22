2018-08-22T12:46:29+03:00
Происшествия

В Германии задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта

Немецкие правоохранители утверждают, что мужчина планировал совершить преступление с использованием взрывчатки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Расследование дела продолжаетсяРасследование дела продолжаетсяФото: REUTERS
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В Берлине задержан российский гражданин, которого власти Германии подозревают в подготовке теракта. Такое заявление сделали Генеральной прокуратуре ФРГ в городе Карлсруэ.

Уточняется, что в задержании мужчины принимали участие не только полицейские, но и сотрудники спецподразделения GSG 9. Операция проходила в среду, 22 августа.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там же подчеркивается, что мужчина подозревается в сговоре с уже задержанным во Франции Клементом Б., который занимался подготовкой "серьезного, угрожающего государству" преступления с использованием взрывного устройства.

Сайт kp.ru писал о том, что в середине июля подозреваемый в терроризме россиянин был задержан также в Марокко. Правоохранители скрутили мужчину прямо в международном аэропорту Касабланки, когда тот собирался вылететь в ОАЭ.

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