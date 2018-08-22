2018-08-22T16:29:00+03:00
Политика

Глава Минприроды рассказал, что Россия будет перерабатывать почти 60% мусора

Сейчас этот показатель в стране на уровне 7%
Ася РОМАНЧУК
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По словам министра, уже к 2024 году в России будет возможность перерабатывать 60% от общего количества твердых бытовых отходовПо словам министра, уже к 2024 году в России будет возможность перерабатывать 60% от общего количества твердых бытовых отходовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о планах по решению проблемы с мусором в стране. По его словам, уже к 2024 году в России будет возможность перерабатывать 60% от общего количества твердых бытовых отходов. Сейчас этот показатель всего 7%.

Для того, чтобы за пять лет увеличить его почти в 8,5 раз придется сильно постараться.

- Чтобы все получилось, будет создан единый оператор. Это будет институт с перечнем полномочий, которые помогут участникам реформы. Помогать финансово: лизинг оборудования, платежи, рефинансирование кредитов. Какой будет компания по форме собственности, пока говорить рано. Главное, чтобы она выполняла поставленные перед ней задачи, - цитирует «Известия» слова Дмитрия Кобылкина.

Сайт kp.ru писал, что глава Минприроды планирует взяться за лесное хозяйство. По его словам, в России нужно полностью перестроить систему вырубки лесов и назначить ответственных за каждый участок, как было в 1970-х годах.

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