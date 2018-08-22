2018-08-22T09:38:27+03:00
Экономика

Глава Минприроды предложил реформировать лесное хозяйство

Дмитрий Кобылкин уверен, что вырубка лесов должна быть остановлена, специально для этого применяются современные технологии мониторинга
Ася РОМАНЧУК
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Глава Минприроды предлагает реформировать лесное хозяйствоГлава Минприроды предлагает реформировать лесное хозяйствоФото: Иван МАРКОВ
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Глава Минприроды рассказал о планах, которые стоят перед его ведомством до 2024 года.

Одна из проблем, которая регулярно появляется на повестке дня – это жалобы жителей Сибири и Дальнего Востока на вырубку лесов. Интернет пестрит роликами тысяч сваленных деревьев, которые потом отправляются в Китай.

Дмитрий Кобылкин признается, что такая проблема существует. Мониторить состояние лесов начали с помощью единой государственной системы учета – ЕГАИС, программа отражает все сделки по древесине.

- На месте вырубленного гектара леса должен появиться новый. Это должно действовать не только на бумаге, но и в жизни. По национальной программе «Экология» до 2024 года будут созданы семенные центры и питомники по всей территории России. В лес нужно вернуть хозяина, возродить систему, которая существовала в 1960–1970-е годы. Тогда лес был поделен на квадраты, за каждым участком наблюдал егерь, стояли кордоны, проводились санитарные вырубки, - рассказывает газете «Известия» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Чтобы возродить такую систему потребуется огромная сумма денег, не менее 20 млрд рублей. На эти деньги создадут условия для возвращения в лес егерей, рабочие места, жилье. Упор будет сделан на Красноярский край, Якутию. Удастся развить легкомоторную авиацию, чтобы контролировать вырубку с воздуха.

Сайт kp.ru проводил собственное расследование: превратят ли китайские лесопилки Сибирь в пустыню?

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